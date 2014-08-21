Бізнес Курченка процвітає у Німеччині, незважаючи на санкції

Сергій Курченко нині переховується від слідства у Росії. Рахунки та активи Курченка у країнах ЄС мали бути заморожені ще у березні, адже він після повалення режиму Януковича потрапив у санкційний список Євросоюзу. Проти цих санкцій Курченко нині позивається у Суді ЄС. Утім, як з’ясувалося, санкції не заважають його бізнесу у Німеччині, пише "Німецька хвиля".

Зокрема, продовжує працювати куплена торік групою "СЄПЕК" (відома також за російськомовною абревіатурою ВЕТЭК - прим. Ред.) мережа газових автозаправок Sparschweingas. Відкриваються нові заправки, фірма навіть запустила оновлений сайт. "У нас все гаразд", - повідомив у телефонній розмові представник фірми. Розслідування кримінальної справи за підозрою у відмиванні коштів німецькою прокуратурою, вочевидь, ніяк не відбивається на діяльності компанії, яку Сергій Кученко придбав у той самий час, коли, за інформацією українських правоохоронців, під крилом клану Януковича процвітав його сумнівний бізнес в Україні.

Як повідомили у прокуратурі міста Гера, слідством досі не встановлено зв’язку між Курченком та компанією Sparschweingas. "Скеровуються запити про надання правової допомоги до Швейцарії та Австрії. Готується запит до правоохоронних органів України", - йдеться у відповіді прокуратури. За інформацією міністерства економіки Німеччини, активів оточення Януковича на території Німеччини досі ідентифіковано не було. За звичною для себе схемою, "младоолігарх" оформив свої активи у Німеччині на підставних осіб та "компанії-прокладки", які перебувають в управлінні одного міжнародного трасту.

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Схоже, у розв’язанні офшорних "схем" Сергія Курченка не дуже просунулася і Генеральна прокуратура України. "Нещодавно люди з прокуратури неформально питали мене, чи немає у мене доказів того, що німецька мережа автозаправок належить Курченку", - розповів координатор роботи "Канцелярської сотні" Денис Бігус. Журналіст разом з командою волонтерів вже декілька місяців відновлює і аналізує порізані документи з офісів групи компаній "СЄПЕК", які намагалися знищити після втечі молодого бізнесмена. Попри те, що торік у "СЄПЕК" в офіційній відповіді на запит DW визнали купівлю мережі Sparschweingas, німецькі і українські слідчі досі не можуть звести "кінці з кінцями".

Не змогла цього поки зробити і команда Дениса Бігуса. "По цих заправках поки нічого немає. Є на даний момент інформація про кілька офшорних компаній, через які вони "ганяли" гроші. Можливо, вони виведуть нас на Німеччину", - сподівається активіст. Утім, шанси на це не вельми високі, зізнається Бігус. Адже, за його словами, всі сліди зазвичай губляться у "чорних офшорних дірах", таких як Сейшельські, Кайманові або Британські Віргінські острови.

Розв'язати "схеми" відмивання коштів дуже важко через недосконале законодавство - не лише у Німеччині, але будь-де у країнах ЄС, зазначив у розмові аналітик антикорупційної організації експерт Transparency International Каспар фон Гауеншильд. "Існуючі витяги з торгівельних реєстрів, які мають розкривати інформацію про власників, часто містять лише дані підставних осіб і фірм, подекуди дані застарілі. Навіть банки, які здійснюють транзакції, не мають інформації про клієнта, якщо він сховався за міноритарною часткою в компанії. Отже, достатньої прозорості немає", - критикує фон Гауеншильд.