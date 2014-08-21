Прибуток російського ВТБ Банку, який потрапив під санкції, впав у 5,5 разу

Чистий прибуток групи ВТБ за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) знизився в першому півріччі 2014 року в 5,5 разу в річному вираженні, до 5 млрд руб. Такі дані випливають із звітності групи, повідомляє ИТАР-ТАСС.

При цьому в другому кварталі група отримала 4,6 млрд руб. чистого прибутку, що у 2,5 разу менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Уповільнення зростання ВВП РФ і напруженість в Україні призвели до зростання вартості ризику ВТБ до 2,6%, йдеться у звітності банку. При цьому на кінець першого півріччя 2013 року показник вартості ризику (Сost of Risk, CoR) становив 1,8%.

ВТБ зазначає, що показники якості кредитного портфеля групи змінювалися відповідно до макроекономічних тенденцій першого півріччя 2014 року. При цьому відношення резерву під знецінення до сукупного кредитного портфеля склало 5,9% на 30 червня 2014 року і на 31 березня 2014 року, збільшившись з 5,5% на початок року.

Частка непрацюючих кредитів (Non-Performing Loans, NPL) ВТБ за перше півріччя 2014 року зросла на 1,2 процентного пункту, до 5,9%. На кінець минулого року цей показник становив 4,7%.

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Рівень покриття непрацюючих кредитів резервами склав 100,7% на кінець звітного періоду порівняно з 101% на 31 березня 2014 року, та 115,5% на 31 грудня 2013 року.

ВТБ в першому півріччі збільшив відрахування в резерви в 1,8 разу, до 92,8 млрд руб., повідомили в банку.

Як повідомив фінансовий директор групи Герберт Моос, ВТБ очікує зростання корпоративного кредитного портфеля на рівні вище 20% в 2014 році.

Згідно з опублікованою звітністю групи, корпоративний кредитний портфель ВТБ за перше півріччя зріс на 12,6% з початку року до 5,413 трлн рублів. Зростання в другому кварталі склало 6,7%.

Як повідомляв УНІАН, у липні Європейський Союз застосував санкції до п'яти найбільших банків Росії - Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Зовнішекономбанку і Россельхозбанку.

США також ввели чергові економічні санкції проти Росії. Вони стосуються трьох російських банків - "Банку Москви", Російського сільськогосподарського банку і «ВТБ-банку», а також «Об'єднаної суднобудівної корпорації».