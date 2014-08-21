Податківці закрили 37 конвертцентрів і повернули державі 12 мільярдів

Співробітники податкової міліції України в період з березня по серпень припинили роботу 37 конвертаційних центрів і більш як 600 «податкових ям» у всій країні, повідомив під час брифінгу в Кабінеті міністрів перший заступник голови Державної фіскальної служби України Володимира Хоменка.

Зокрема, за його словами, найбільша кількість конвертцентрів і «податкових ям» були сконцентровані в Києві. Загальний обсяг відшкодованих державі збитків, зокрема за допомогою арешту майна, становить близько 12 млрд грн.

«Тільки від користувачів конвертацій них центрів до бюджету відшкодовано 332 млн. грн, - сказав Хоменко. – За останні півтора місяці економічний ефект роботи податкової міліції становив 4,1 млрд грн».

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Як повідомляв УНІАН, у липні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк пригрозив керівникові Державної фіскальної служби Ігорю Білоусу звільненням у разі, якщо до 1 вересня в Україні не буде повністю ліквідовано так звані «податкові ями», які дають змогу уникнути сплати податків і відмивати кошти.