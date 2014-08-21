Шеремета розкритикував підхід влади і правоохоронних органів до бізнесу

Міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета розкритикував підхід влади до бізнесу. Про це він сказав сьогодні під час прес-конференції у Києві в четвер.

Журналісти чекали від Шеремети заяви щодо інформації, поширеній у ЗМІ, щодо його відставки. Натомість він сказав: "Я не хочу говорити про вчора, - заявив Шеремета та додав, - Післязавтра це нікому не буде цікаво", пише "Українська правда".

Він заявив, що за час своєї роботи в уряді намагався змінити підходи у роботі. "5 з чимось місяців в уряді я намагався говорити, що ця парадигма не працює", - заявив Шеремета.

Він пояснив, що під парадигмою має на увазі структури, процеси та людей.

Шеремета розкритикував підхід влади до бізнесу. Зокрема, він зазначив, що не можна, аби держава мала до бізнесу хижацьке ставлення.

"Я боровся із одним із контролюючих органів, який вирішив, що треба прорейдерувати одну із галузей України", - заявив він. "Одне із правоохоронних органів вирішило зайнятися акцизами 2011 року", - висловив своє обурення міністр.

Він переконаний, що слід усунути податковий тиск на бізнес.

Як повідомляв УНІАН, Шеремета написав на своїй сторінці в Facebook, що «Замість того, щоб далі воювати з системою, вирішив зосередитися на роботі із завтрашніми людьми, які створять завтрашню систему».