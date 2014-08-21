У Росії вже обговорюють відповідні заходи, якщо рубль виведуть з обігу

Росія у відповідь на пропозицію виключити рубль з міжнародного фінансового обігу може ввести оплату за енергоресурси лише за національну валюту, вважає член Громадської палати (ОП) РФ Дмитро Сазонов, передає РІА "Новости".

Нагадаємо, 21 серпня заступник голови Європарламенту Ришард Чарнецький заявив, що Європі необхідно приготувати профілактичні санкції проти ключових сегментів російської економіки і виключити рубль з міжнародного фінансового обігу.

Читайте такожЄвропарламент пропонує виключити рубль з міжнародного фінансового обігу "Якщо теоретично припустити, що таке можливо, то нашими відповідними діями може бути умова - купувати всі наші товари виключно за рублі. І тоді всім доведеться купувати рубль, щоб розплачуватися, наприклад, за газ чи нафту, що в свою чергу лише зміцнить рубль", - сказав Сазонов.

Читайте такожРосія через страх перед новими санкціями Заходу шукає заміну системі платежів SWIFTЄС і США з 1 серпня ввели новий пакет економічних санкцій проти РФ. Росія у відповідь на рік обмежила імпорт сільськогосподарських та продовольчих товарів з країн, які ввели проти неї санкції: США, країн ЄС, Канади, Австралії і Норвегії.