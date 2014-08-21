Нацбанк знайшов новий спосіб боротьби з валютними спекулянтами

Національний банк України не підтверджуватиме заявку банку в системі підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку в разі виявлення фактів, які можуть свідчити про спробу банку здійснити маніпулювання на грошово-кредитному ринку під час купівлі-продажу іноземної валюти.

Про це йдеться в листі регулятора комерційним банкам від 20 серпня №28-311/46106 «Про можливе маніпулювання на грошово-кредитному ринку», текст якого має УНІАН.

До фактів, які можуть свідчити про маніпулювання на грошово-кредитному ринку під час купівлі-продажу іноземної валюти, Нацбанк зараховує подачу заявки за курсом, який істотно відрізняється від офіційно встановленого; надання заявки з великим відхиленням від середньоденного обсягу операцій цього банку, розрахованого за попередній місяць; подачу заявки із значним для ринку обсягом тощо.

Функцію контролю за банками регулятор поклав на свій департамент контролю, методології і ліцензування валютних операцій.

При виявленні операцій з ознаками маніпулювання вказаний департамент у робочому порядку вимагатиме у банків пояснення і копії документів, які банки зобов'язані надавати в терміновому порядку електронною поштою.

Департамент розглядатиме документи протягом одного робочого дня з моменту їх надходження, і в разі негативного результату такої перевірки заявка банку в міжбанківській системі підтвердження угод узгоджена не буде.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк постановою від 20 серпня №515 закріпив за собою право вимагати від банків припинити проведення операцій клієнтів, що мають підвищений ризик їх використання з протиправною метою, і одержувати документи, які підтверджують добросовісний характер здійснення таких операцій.

Цією ж постановою НБУ на 3 місяці, з 21 серпня до 21 листопада 2014 року, підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки експортерами – резидентами України до 100% з 50%, а також продовжив вимогу щодо обмеження термінів розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами, яка діяла раніше, до 90 днів.

Нагадаємо, на початку серпня на тлі загострення конфлікту на сході України і затримки другого траншу Міжнародного валютного фонду котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку України знизилися до рівня 13,45/13,60 грн/дол., таким чином відновивши історичний мінімум за останні 4 місяці (13,40/13,80 грн/дол. 11 квітня).