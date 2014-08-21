Гривня, зміцнившись опівдні, знову впала до 13,50 за долар

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 13,0000/13,5000 грн/дол. До 12:00 звузився спред 13,2500/13,3500 грндолл. До закриття торгів цінові рівні зросли 13,3000/13,5000 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 17,2400/17,9070 грн/євро. До 12:00 ціни встановилися на рівнях 17,580/17,1775 грн/євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH піднялися до позначки 17,6431/17,9125 грн/євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3576/0,3718 грн/рубль. До 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3645/0,3676 грн/рубль. До закриття торгів ціни зросли 0,3656/0,3688 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 36,3050 (0. 0315).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3242/1,3277.

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Як повідомляв УНІАН, вчора на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 13,1000/13,3000, до 12:00 звузився спред 13,1500/13,2500. До закриття торгів цінові рівні зросли 13,3000/13,4000.