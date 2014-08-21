Шеремета розповів про кандидатів, яких пропонував на пост замміністра з євроінтеграції

Кабінет міністрів на засіданні у середу відхилив чотирьох кандидатів на пост заступника міністра економічного розвитку і торгівлі, запропонованих главою міністерства Павлом Шереметою, що стало однією з причин його відставки з посади міністра економрозвитку.

Про це Шеремета заявив журналістам під час прес-конференції.

«Я вчора вносив кандидатуру Юрія Буци на заступника міністра з євроінтеграції. Був оголошений конкурс, на цей конкурс в нашому випадку подалося 40 осіб. Юрій Буца теж був у цьому списку, і ще троє кандидатів, яких я подавав на засіданні Кабінету міністрів», - сказав Шеремета.

За його словами, в міністерстві для проведення конкурсу на цю посаду була створена комісія, яка після закінчення роботи зробила висновок про те, що всі кандидати не відповідають вимогам.

«По завершенні роботи комісії був висновок, що немає адекватного кандидата», - сказав Шеремета.

При цьому він зазначив, що причиною його відставки є факт непогодження з ним призначень на посаду заступника міністра, а не факт призначення на посаду того чи іншого кандидата.

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 20 серпня, пізно ввечері стало відомо, що міністр Шеремета подав у відставку.

У цей день Кабмін прийняв рішення про створення в Україні інституту торгового представника, завдання якого - просувати і захищати інтереси українських товаровиробників. На цю посаду був призначений урядовий уповноважений з питань євроінтеграції Валерій П'ятницький.