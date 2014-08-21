МВФ схвалить виділення Україні чергового траншу допомоги в кінці серпня - аналітик

Міжнародний валютний фонд наприкінці серпня схвалить виділення чергового траншу допомоги Україні обсягом 1,4 млрд дол., незважаючи на можливе невиконання українською владою частини раніше висунутих умов.

Таку думку УНІАН висловив аналітик Standard Bank, який займається ринками, що розвиваються, Тімоті Еш.

"Моє шосте чуття підказує, що вони це зроблять, оскільки його невидача в умовах нестабільної ситуації з фінансуванням бюджету і зовнішнього дефіциту може призвести до краху на українському ринку, зокрема, української гривні", - зазначив він, відмітивши, що такий розвиток подій зробить "складну ситуацію ще складнішою".

Аналітик звернув увагу на розбіжності в структурах української влади, які можуть перешкодити виконанню узгодженого з МВФ плану реформ.

Це, за його словами, підтверджує вчорашня відставка міністра економіки Павла Шеремети, якого багато хто вважав одним з реформаторів.

"Його коментарі, що він подав у відставку через небажання боротися з людьми "вчорашнього дня", особливо розчаровують, оскільки вони сигналізують, що спроби реформ зіштовхуються з укоріненими корпоративними інтересами "старої гвардії", - зазначив Еш, визнавши водночас, що деякі оглядачі вважали Шеремету неефективним міністром.

Аналітик додав, що однією з умов, яку українська влада повинна була виконати для отримання другого траншу кредиту МВФ, - ухвалення закону про нове відомство для боротьби з корупцією.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в серпні представники української влади неодноразово заявляли, що виконали всі умови для того, щоб одержати другий транш кредиту МВФ у рамках затвердженої в квітні цього року програми на 17 млрд дол.

Виділення другого траншу рада директорів МВФ розгляне 29 серпня.

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