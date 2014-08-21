Російський ВТБ Банк уже втратив в Україні понад $707 млн

Бізнес в Україні приніс групі ВТБ 8 млрд рублів (220,193 млн дол.) збитків у другому кварталі 2014 року. Про це заявив журналістам старший віце-президент ВТБ Дмитро П'янов, повідомляє Прайм.

Він нагадав, що в першому кварталі негативний ефект для групи від українського бізнесу склав 17,7 млрд рублів.

Таким чином, загальний збиток групи ВТБ в Україні в першому півріччі досяг 25,7 млрд рублів (707,371 млн дол).

Ситуація в Україні стала однією з головних причин, які надали через збільшення відрахувань у резерви тиск на операційні показники групи ВТБ в першому півріччі.

Раніше сьогодні група ВТБ опублікувала звітність за перше півріччя 2014 року за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), згідно з якою чистий прибуток групи впав за звітний період в 5,5 разу в річному вираженні до 5 млрд рублів. При цьому ВТБ продовжив нарощувати відрахування в резерви, які склали за підсумками півріччя 92,8 млрд рублів.

Уповільнення зростання ВВП РФ і напруженість в Україні також призвели до зростання вартості ризику ВТБ до 2,6% в першому півріччі 2014 року з 1,8% роком раніше.