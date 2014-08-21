Банк «Надра» реструктуризував єврооблігації на $74,5 млн

Банк «Надра» завершив реструктуризацію єврооблігацій на загальну суму 74,574 млн дол. випуску 2007 року, які підлягають погашенню в 2017 році, повідомляється на сайті банку.

За інформацією банку, понад 80% зареєстрованих інвесторів прийняли запропоновані банком умови реструктуризації, у тому числі збільшення строку звернення до липня 2018 року, амортизацію основного боргу рівними частинами кожні півроку з 31 січня 2015 року по 31 липня 2018 року включно, тимчасове зниження прибутковості до 6,25% з 23 червня 2014 року, збільшення дохідності до 8,25% з 1 лютого 2015 року, виплату відсоткового доходу кожні півроку, капіталізацію і виплату відкладених відсотків 31 січня 2015 року.

Також повідомляється, що банк виплатив 0,5% коштів в якості премії власникам єврооблігацій, які прийняли запропоновані умови.

Банк відзначає, що зміна умов для держателів єврооблігацій не чинить впливу на поточну операційну діяльність фінустанови і можливості банку обслуговувати як роздрібних, так і корпоративних клієнтів.

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Довідка УНІАН. Банк «Надра» працює на ринку України з 1993 року та входить у групу найбільших за обсягом активів. Банк входить до групи компаній Group DF українського бізнесмена Дмитра Фірташа.