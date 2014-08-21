ЗМІ: у західних банках заморожений мільярд доларів Януковича і Ко

Загальна сума коштів екс-президента Віктора Януковича та його наближених, заморожена у західних банках, може сягати мільярда доларів.

Про це з посиланням на анонімного експерта, поінформованого про хід міжнародного розслідування на цю тему, повідомляє «Німецька хвиля».

За його словами, мова йде про кошти, розміщені у близько десяти країнах.

"Є низка активів "під підозрою", але до однозначного встановлення кінцевих власників ніхто не буде називати конкретні суми", – зазначив співрозмовник.

Видання також розіслало власні запити урядам західних країн, але отримало відповіді не від всіх з них – деякі послалися на банківську таємницю.

Дані про заарештовані активи клану Януковича надійшли, зокрема, з Австрії (6 мільйонів євро), Кіпру (1,5 мільйони євро і 3 мільйони доларів) та Ліхтенштейну (27 мільйонів швейцарських франків).

Латвія підтвердила замороження декількох рахунків, не назвавши обсяг коштів. У Німеччині, як повідомило міністерство економіки, жодних українських активів не заморожено.

Видання нагадує, що ще навесні про замороження активів оточення Януковича повідомили Великобританія (23 мільйони доларів) та Швейцарія (137 мільйонів євро).

Однак і після ідентифікації коштів повернути їх буде нелегко – для цього український суд спершу має винести вироки у справах щодо незаконного збагачення клану Януковича, яке було б співставним з обсягами заморожених в ЄС активів.

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Наразі, за даними ГПУ, Янукович і члени його уряду підозрюються у привласненні мільярда гривень, а олігарх Сергій Курченко – у збитках на три мільярди.

Крім того, для повернення коштів треба довести, що Янукович і його оточення отримали їх нелегально.

Також країни, які заморозили кошти, мають право розпоряджатися ними на свій розсуд і можуть вирішити не віддавати їх Україні або віддати лиш частину.

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Втім, відзначає виданню експерт з повернення коштів Гретта Феннер, якщо весь режим Януковича буде визнано злочинним, повернути кошти буде легше.

Опитані експерти також зазначають, що походження коштів, які відмивались виключно в межах країн ЄС, ідентифікувати значно легше, ніж ресурсів, які пройшли через такі "чорні діри", як Кайманові, Британські Віргінські чи Сейшельські острови.