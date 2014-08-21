Без реформ Україна зможе вивести ВВП в «нуль» лише через 3-4 роки - Шеремета

Україна зможе відновити тогорічний рівень ВВП лише за 3-4 роки, якщо не будуть проведені радикальні реформи, заявив на прес-конференції міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета.

«Зростання в 2015 році планується між 0,3% і 2%, а в 2016 році, за прогнозами, десь приблизно 3%. Тобто, якщо ми впадемо цього року так, як прогнозується - на 6-7%, то нам знадобиться роки 3-4, щоб вийти на той «нуль», який у нас був у 2013-му, і це ще навіть не той «нуль», який у нас був у 2008 році», - заявив Шеремета.

Він відзначив, що вийти на більш сильне зростання ВВП і, відповідно, на швидше відновлення економіки, можна лише за повної зміни парадигми, і пояснив, що така парадигма включає всі регулюючі структури, економічні процеси і людей, які на них впливають.

«Наприклад, це ставлення до бізнесу. Не можна розвивати економіку нашої країни, якщо держава і далі ставитиметься до бізнесу як хижак», - сказав Шеремета.

«Перші два місяці на посаді я витратив на те, що боровся з одним із контролюючих органів, який чомусь вирішив, що треба займатися рейдерством в одній з підгалузей країни», - сказав він.

Міністр навів приклад, коли один із правоохоронних органів почав проводити перевірки акцизів 2011 року, які тоді встановлювали алкогольні виробники.

Шеремета нагадав, що за поданням Мінекономрозвитку контролюючим органам заборонено проводити перевірки бізнесу до кінця цього року без окремого дозволу уряду. При цьому такі органи постійно звертаються до Кабміну з проханнями дозволити їм провести перевірки тих чи інших підприємств.

«Йдеться, зокрема, про скорочення і оптимізацію функцій та кількості контролюючих органів. Ці ідеї є на столі. Вони вчора лежали на засіданні Кабінету міністрів. Їх потрібно приймати, тому що це вороже ставлення виявляється, зокрема, в таких інспекціях», - наголосив міністр.

«Треба зробити так, щоб система змінилася. Ідеї напрацьовані, вони є по шести ключових галузях - 150 ініціатив», - відзначив він.

Міністр упевнений, що за умови проведення необхідних реформ Україна може вийти на зростання ВВП приблизно 6-10% на рік. «Знявши проблеми на сході, знявши зарегульованість бізнесу, знявши вороже ставлення багатьох державних органів до бізнесу. Це треба познімати, тому що в таких умовах не зростає жодна країна на 6-10%», - сказав Шеремета.

При цьому він відзначив, на цей рік прогнози спаду ВВП залишаються поки що незмінними – приблизно 6-7%, і різкий спад промислового виробництва, зафіксований Держстатом у липні, вписується в такий прогноз.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, падіння ВВП України в другому кварталі 2014 року порівняно з другим кварталом 2013 року прискорилося до 4,7%.

Уряд чекає в 2014 році падіння ВВП на 6-6,5%.

Спад промислового виробництва в Україні в липні 2014 року порівняно з липнем 2013 року прискорився більш ніж удвічі - до 12,1% з 5%, зафіксованих місяцем раніше.

За інформацією Держстату, порівняно з червнем 2014 року спад промвиробництва прискорився до 2,2% із 1,5%, зафіксованих у червні, порівняно з травнем 2014 року.