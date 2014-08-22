Американські індекси б'ють нові рекорди на тлі зростання світової економіки

Зростанням основних котирувань завершилися в четвер, 21 серпня, торги на Нью-йоркській фондовій біржі, нафта подорожчала.

Індекс S&P 500, який включає 500 найбільших компаній американського ринку, оновив свій історичний максимум. Він додав 5,86 пункту /0,29%/ і піднявся до рівня 1 992,37 пункту. Індекс Dow Jones виріс на 60,36 пункту /0,36%/ до позначки 17 039,49 пункту. Індекс електронної біржі NASDAQ піднявся на 5,62 пункту /0,12%/ і опинився на позначці 4 532,10 пункту.

Читайте такожАмериканські індекси б'ють рекорди: NASDAQ вперше за 14 років перевищив 4500 пунктів Позитивний настрій інвесторів, як вважають аналітики, сформувався в основному за рахунок гарної звітності з Німеччини, що свідчить про тенденції до зростання європейської економіки. До цього додалися і обнадійливі дані по економічному зростанню США на початку третього кварталу року. Зокрема, кількість угод на ринку вторинного житла зросла в липні до найвищого за останні 10 місяців рівня, а показник фабричного виробництва досяг самого високого рівня з березня 2011 року.

Як відзначають аналітики, умови, що склалися, відображають - ситуація у всьому світі змінилася на краще, а економічне зростання в США не настільки повільне і не таке швидке, щоб чинити тиск на отримання прибутків.

Нафта на торгах в Нью-Йорку подорожчала на 0,51 долара /0,55%/. Ф'ючерсні контракти на її постачання в жовтні укладалися за ціною 93,96 долара за барель.

Читайте такожКотирування нафти Urals впали нижче $100 за барель - бюджет РФ під загрозою зривуЦіна тройської унції золота на електронних торгах встановилася на позначці 1 275,40 долара, втративши 19,80 долара /1,53%/.