У Придністров'ї введено в обіг пластикові монети - російське ноу-хау

Центробанк Придністров'я ввів в обіг монети з пластику номіналів 1, 3, 5, 10 рублів, повідомляється на сайті ЦБ невизнаної республіки.

Читайте такожПридністров'я збирає резервістів у "миротворчий контингент"На монеті у формі кола номіналом 1 рубль зображений Олександр Суворов, на монеті у формі квадрата номіналом 3 рублі розміщено портрет Франца Деволана, на монеті у формі п'ятикутника номіналом 5 рублів зображений Петро Румянцев, а на монеті у формі шестикутника номіналом 10 рублів - портрет російської імператриці Катерини Другої.

Читайте такожThe Guardian: страх, а не амбіції, рухає російськими властями«На сьогоднішній день такі гроші більше ніде не виробляються. Це є нововведенням не тільки для Придністров'я, але і для світового банківського співтовариства. Вони розроблені нашими колегами з Російської Федерації та впроваджуються вперше у нас», - заявила РІА «Новости» перший заступник голови ПРБ Ольга Радулова.

Наголошується, що введення монет приурочене до двадцятиріччя національної валюти невизнаної республіки.