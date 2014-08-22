Гривня на відкритті міжбанку знизилася до 13,60 за долар

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями - 13,3500/13,6000 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування по євро-гривні встановилися на рівні - 17,7402/18,0764 грн/євро.

Ціни на російську валюту становили - 0,3702/0,3776 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли - 1,3289/91 (четвер - 1,3262/64).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 21 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 13,0000/13,5000 грн/дол. До 12:00 звузився спред 13,2500/13,3500 грн/дол. До закриття торгів цінові рівні зросли 13,3000/13,5000 грн/дол.