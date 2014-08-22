Банківська система втратила 2 мільярди через неплатоспроможні банки

Банківська система України в січні-липні цього року отримала 2 млрд грн збитку через неплатоспроможні банки, без яких прибуток банківської системи становив 3,2 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією регулятора, на фінансовий результат банківського сектора України за січень-липень суттєво вплинули збитки банків, які віднесені до категорії неплатоспроможних і в яких Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасові адміністрації, а також збройна агресія й тимчасові перерви в роботі банківських установ на території проведення АТО в Донецькій та Луганській областях.

«Враховуючи це, за січень-липень 2014 року банківський сектор отримав негативний фінансовий результат у розмірі 2 млрд грн, але без урахування збитків банків із тимчасовою адміністрацією прибуток банків України становив 3,2 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожАктиви банків України в липні знизилися на 14 млрд гривень

За інформацією НБУ, доходи банків у січні-липні 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 30,8% - до 121,4 млрд грн, витрати - на 35,7%, до 123,4 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України за підсумками першого півріччя 2014 року отримала 1,250 млрд грн прибутку, що на 5,8% перевищує показник прибутку за аналогічний період минулого року.

Читайте такожЧастка іноземного капіталу в банках України продовжує скорочуватися

Прибуток банківської системи України в 2013 році становив 1,4 млрд грн, що в 3,5 раза нижче показника прибутку за підсумками 2012 року.