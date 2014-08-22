У «Терра Банк» ввели тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб увів тимчасову адміністрацію в «Терра Банк» на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним, повідомляється на сайті фонду.

За інформацією фонду, тимчасову адміністрацію введено строком на 3 місяці – з 22 серпня по 22 листопада, тимчасовим адміністратором банку призначено Юрія Ірклієнка.

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Нагадаємо, з початку року Фонд гарантування вкладів увів тимчасову адміністрацію в 15 банків: «УФС», «Золоті ворота», «Єврогазбанк», «Фінростбанк», «Старокиївський банк», «АвтоКразБанк», «Захидінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Форум», «Меркурій», «Брокбізнесбанк», «Реал Банк», «Даніель». Таким чином, «Терра Банк» став 16-м банком, в який з початку року введено тимчасову адміністрацію.

Фонд гарантування нагадує, що в період дії тимчасової адміністрації вкладники банку можуть одержати свої кошти за депозитами, термін дії яких закінчився, і за поточними рахунками. Виплати проводитимуться у розмірі вкладу і відсотків, нарахованих на день визнання банку неплатоспроможним, у межах 200 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, наглядова рада «Терра Банку» 24 липня тимчасово усунула від виконання обов'язків голову правління банку Олега Савощенка до 1 вересня й призначила виконуючим обов'язки голови правління Ігоря Шевченка.

На початку серпня акціонери банку повідомили про підготовку конкурсу для залучення інвесторів із виходу банку зі складного становища, в якому він опинився за період роботи під керівництвом президента банку Кирила Шевченка.

«Терра Банк» працював на ринку України з 1996 року і входив до групи середніх фінустанов за активами. За інформацією на сайті банку, з грудня 2013 року його основним акціонером став голова наглядової ради банку Сергій Клименко, тоді як колишній власник Руслан Циплаков вийшов зі складу акціонерів.

Нагадаємо, Фонд гарантування до 25 вересня здійснює тимчасову адміністрацію в «Південкомбанку», основним власником якого також був Циплаков, але на початку липня вийшов зі складу акціонерів банку.

За інформацією ЗМІ, Циплаков є близьким другом сина екс-президента України Олександра Януковича.