Активи банків України в липні знизилися на 14 млрд гривень

Активи банків України в липні 2014 року порівняно з червнем знизилися на 14 млрд грн, або на 1,07%, – до 1,293 трлн грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, динаміка активів із початку року залишається позитивною й у січні-липні активи банків зросли на 15 млрд грн, або на 1,17%, порівняно з початком року.

Загальні активи банків, не відкориговані на суму резервів, у липні порівняно з червнем знизилися на 8 млрд грн, або на 0,55%, – до 1,446 трлн грн. Із початку року загальні активи зросли на 37 млрд грн, або на 2,63%.

Зобов'язання банків у липні знизилися на 10 млрд грн, або на 0,89%, – до 1,119 трлн грн, із початку року – зросли на 34 млрд грн, або на 3,13%.

Капітал банків у липні знизився на 4,178 млрд грн, або на 2,34%, – до 174,246 млрд грн, із початку року – на 18,353 млрд грн, або на 9,53%.

Станом на 1 серпня 2014 року кількість банків, що мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, зменшилася на дві установи – до 172.

Читайте такожБанківська система втратила 2 мільярди через неплатоспроможні банки

Як повідомляв УНІАН, активи банків України в червні 2014 року порівняно з травнем знизилися на 8 млрд грн, або на 0,61%, – до 1,307 трлн грн.

Читайте такожЧастка іноземного капіталу в банках України продовжує скорочуватися

У 2013 році порівняно з 2012 роком активи банків зросли на 13,39% – до 1,278 трлн грн.