Частка іноземного капіталу в банках України продовжує скорочуватися

Частка іноземного капіталу в українській банківській системі (статутному капіталі банків) у липні 2014 року порівняно з червнем скоротилася на 0,7 п.п. – до 31,6%, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з даними НБУ, за підсумками січня-липня цього року частка іноземного капіталу в українській банківській системі знизилася на 2,4 п.п. порівняно з початком року.

Кількість банків із іноземним капіталом в Україні за місяць зменшилась на 1 банк і становить 50 банків, зокрема кількість банків із 100% іноземним капіталом не змінилася і становить 19.

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Як повідомляв УНІАН, частка іноземного капіталу в українській банківській системі в червні 2014 року порівняно з травнем скоротилася на 1,4 п.п. – до 32,3%.

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У 2013 році частка іноземного капіталу в українській банківській системі скоротилася на 5,5 п.п. – до 34%.