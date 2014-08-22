Прострочена заборгованість за банківськими кредитами зросла до 10,8%

Частка простроченої заборгованості за кредитами українських банків у липні порівняно з червнем 2014 року зросла на 0,9 в.п. - до 10,8%, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, у січні-липні частка простроченої заборгованості зросла на 3,1 п.п. порівняно з початком року.

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За даними НБУ, в липні банки знизили обсяг наданих кредитів на 11,770 млрд грн або на 1,19% - до 980,757 млрд грн, з початку року зростання кредитів склав 69,355 млрд грн або 7,61%.

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Як повідомляв УНІАН, частка простроченої заборгованості за кредитами українських банків у червні порівняно з травнем 2014 року знизилася на 0,2 п.п. – до 9,9%, обсяг наданих кредитів – на 25,4 млрд грн, або на 2,5% – до 992,527 млрд грн.

У 2013 році частка простроченої заборгованості за кредитами знизилася на 1,2 п.п. – до 7,7%, тоді як обсяг наданих банками кредитів зріс на 11,78% – до 911,402 млрд грн.