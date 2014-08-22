У «Промекономбанку» і «Південкомбанку» продовжили тимчасові адміністрації

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив термін тимчасової адміністрації в «Промекономбанку» на 1 місяць, до 22 вересня, повідомляється на сайті фонду.

Фон повідомляє, що знайшов інвестора та має намір укласти з ним договір про передачу частини активів і зобов'язань неплатоспроможного «Промекономбанку». Приймаючий банк 15 серпня повідомив фонду про готовність підписати договір, але попросив перенести строк в межах 28 днів у зв'язку з тим, що центральний офіс «Промекономбанку» розташований в зоні проведення антитерористичної операції, що ускладнює супровід його активів і зобов'язань.

Також Фонд гарантування вкладів продовжив термін тимчасової адміністрації у «Південкомбанку» на 1 місяць, до 25 вересня.

Фонд повідомляє, що знайшов інвестора та має намір укласти з ним договір про передачу частини активів і зобов'язань неплатоспроможного «Південкомбанк» 15 вересня.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 22 травня ввів тимчасову адміністрацію в «Промекономбанк» строком на 3 місяці - до 21 серпня 2014 року.

«Промекономбанк» (м. Донецьк) працює в Україні з січня 1998 року. По інформації на сайті банку, його основним власником є компанія «Супрім-До» (42,4971%).

Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в «Південкомбанк» з 26 травня терміном на 3 місяці.

«Південкомбанк» працював на ринку України з 1990 року. Банк входив до складу промислово-фінансової групи «Метал Юніон», яка спеціалізується на металургії і гірничодобувному виробництві.

На початку липня основний власник банку Руслан Циплаков, який володіє 49,7405% акцій банку, вийшов зі складу його акціонерів, при цьому донецька компанія «Глобус плюс» збільшила частку в статутному капіталі банку до 23,9967%.

За інформацією ЗМІ, власник банку Циплаков є близьким другом сина екс-президента України Олександра Януковича. На початку березня правоохоронні структури провели в банку обшуки. Кореспондентський рахунок банку був заблокований, а готівкові кошти заарештовано.