Уряд виділив на АТО 9,1 млрд гривень

Уряд виділив на ведення антитерористичної операції 9,1 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час відвідання виробництва броньованої техніки на НВО "Практика".

"Уряд виділив 9,1 млрд грн на забезпечення АТО. Тільки в Нацгвардію поставлено більше 200 машин, 600 одиниць техніки вже замовлено і буде поставлено до кінця року", - сказав глава уряду.

Він також зазначив, що відремонтовано ще додатково 11 тис. одиниць техніки.

«Закуплені шоломи, бронежилети. Але основне питання до Збройних сил – постачання цих бронежилетів і забезпечення військових бронею. Техніка є, танки є, гроші профінансовані», - сказав глава уряду.

Він повідомив, що сьогодні в Україні виготовляють техніку і бронюють її, причому все це дешевше за іноземні аналоги. «КрАЗ, який є на 100% український і на 100% заброньований українською компанією, коштує в 2 рази дешевше, ніж такий же КрАЗ, якби ми купували в Еміратах. Три мільйони гривень нам треба платити за броньований еміратський КрАЗ і 1,8 млн грн за український. Замовлення підписані, гроші виділені. Компанія (українське НВО «Практика» - УНІАН) здатна виготовляти кожен тиждень по одній броньованій машині мінімум. Ми забезпечили фінансування, виготовлення і відновлення. Військове начальство повинно забезпечити постачання і використання сил і техніки в АТО», - сказав глава уряду.

Сьогодні на території київського науково-виробничого об'єднання «Практика» відбулася урочиста передача трьох броньованих автомобілів для потреб Національної гвардії – двох броньованих КрАЗыв для перевезення особового складу і броньованої санітарно-евакуаційної машини. Санітарний автомобіль здатний не тільки вивезти поранених із зони бойових дій, але й має необхідний мінімум медичних можливостей для надання термінової допомоги безпосередньо на місці бою. Як очікується, через місяць-півтора такі автомобілі надійдуть на озброєння до кожної частини в зоні АТО.

Наприкінці липня Кабінет міністрів України запропонував парламенту зміни до державного бюджету на 2014 рік, якими передбачається виділення 9,1 млрд грн на додаткове фінансування армії.