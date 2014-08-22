Контролюючі органи посилили тиск на бізнес в Україні - EБA
Багато компаній скаржаться на те, що безпідставно відкриваються кримінальні справи, не приймаються рішення за старими кримінальними справами, які були відкриті незаконно.
Державні контролюючі органи останнім часом посилили тиск на бізнес в Україні, незважаючи на обіцянки нової влади.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході круглого столу заявила голова Європейської Бізнес Асоціації (ЄБA) Ганна Дерев’янко.
«Останнім часом ми чуємо все більше про тиск на компанії з боку фіскальних органів, і не лише їх. На нашу думку, на це варто звернути увагу», - сказала вона.
За словами Дерев’янко, багато компаній, зокрема, скаржаться на те, що безпідставно відкриваються кримінальні справи, не ухвалюються рішення в старих кримінальних справах, які були відкриті незаконно.
Вона зазначила, що представники асоціації передали в уряд інформацію про близько 200 кримінальних проваджень, які були відкриті в минулі роки і є, на думку бізнесу, незаконними, але питання поки не вирішено.
При цьому Дерев’янко зазначила, що представники нової влади провели досить конструктивні зустрічі з керівниками компаній, вселивши в них надію на те, що зазначені проблеми буде вирішено.
Читайте такожШеремета розкритикував підхід влади і правоохоронних органів до бізнесу
«Зараз, незважаючи на обіцянки вирішити багато проблем, вони все ще залишаються невирішеними. Тому компанії говорять, що, всупереч обіцянкам боротьби з корупцією, полегшення ведення бізнесу на практиці не відбувається», - підкреслила голова ЄБА.
Як повідомляв УНІАН, міністр економічного розвитку та торгівлі Павло Шеремета заявляв, що скорочення перевірок є разом із реформою податкової системи одним із ключових чинників, що впливають на розвиток вільного підприємництва, що допоможе Україні ввійти до десятки кращих країн у рейтингу легкості ведення бізнесу.
У рамках проведення реформ Кабінет міністрів ліквідував міністерство доходів і зборів, яке представники бізнесу та експерти звинувачували в масових корупційних схемах за часів президентства Януковича, й створив новий орган – Державну фіскальну службу, яку очолив Ігор Білоус.