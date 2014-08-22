Контролюючі органи посилили тиск на бізнес в Україні - EБA

Державні контролюючі органи останнім часом посилили тиск на бізнес в Україні, незважаючи на обіцянки нової влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході круглого столу заявила голова Європейської Бізнес Асоціації (ЄБA) Ганна Дерев’янко.

«Останнім часом ми чуємо все більше про тиск на компанії з боку фіскальних органів, і не лише їх. На нашу думку, на це варто звернути увагу», - сказала вона.

За словами Дерев’янко, багато компаній, зокрема, скаржаться на те, що безпідставно відкриваються кримінальні справи, не ухвалюються рішення в старих кримінальних справах, які були відкриті незаконно.

Вона зазначила, що представники асоціації передали в уряд інформацію про близько 200 кримінальних проваджень, які були відкриті в минулі роки і є, на думку бізнесу, незаконними, але питання поки не вирішено.

При цьому Дерев’янко зазначила, що представники нової влади провели досить конструктивні зустрічі з керівниками компаній, вселивши в них надію на те, що зазначені проблеми буде вирішено.

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«Зараз, незважаючи на обіцянки вирішити багато проблем, вони все ще залишаються невирішеними. Тому компанії говорять, що, всупереч обіцянкам боротьби з корупцією, полегшення ведення бізнесу на практиці не відбувається», - підкреслила голова ЄБА.

Як повідомляв УНІАН, міністр економічного розвитку та торгівлі Павло Шеремета заявляв, що скорочення перевірок є разом із реформою податкової системи одним із ключових чинників, що впливають на розвиток вільного підприємництва, що допоможе Україні ввійти до десятки кращих країн у рейтингу легкості ведення бізнесу.

У рамках проведення реформ Кабінет міністрів ліквідував міністерство доходів і зборів, яке представники бізнесу та експерти звинувачували в масових корупційних схемах за часів президентства Януковича, й створив новий орган – Державну фіскальну службу, яку очолив Ігор Білоус.