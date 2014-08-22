Офіційний курс гривні знову опустили до історичного мінімуму

Національний банк України сьогодні з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 13,365434 грн/дол., що на 25 копійок нижче вчорашнього офіційного курсу і є історично мінімальним його значенням, повідомляється на сайті регулятора.

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Враховуючи встановлений офіційний курс, з початку року гривня знецінилася до долара США на 67,27% або на 5,38 грн.

Нагадаємо, на цьому тижні Нацбанк вже оновлював історичний мінімум офіційного курсу, встановивши його 20 серпня з 14:00 на рівні 13,223077 грн/дол.

На початку серпня на тлі загострення конфлікту на сході України й затримки другого траншу Міжнародного валютного фонду котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку України знизилися до рівня 13,45/13,60 грн/дол., відновивши мінімум за останні 4 місяці після історичного мінімуму на рівні 13,40/13,80 грн/дол. 11 квітня. Після цього протягом тижня гривня на міжбанку щодо долара стабілізувалася на рівні 13,00-13,20 грн/дол., але сьогодні на час відкриття торгів знову знецінилася до рівня 13,35/13,60 грн/дол.

Нацбанк пояснює напружену ситуацію на валютному ринку продовженням військових дій на сході України й штучним нагнітанням паніки окремими гравцями ринку з метою отримати швидкий прибуток.

Для стабілізації ситуації на валютному ринку регулятор на 3 місяці, до 21 листопада 2014 року, підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки до 100%, подовжив вимогу з обмеження термінів розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами до 90 днів, а також закріпив за собою право вимагати від банків припинити проведення операцій клієнтів, що мають підвищений ризик їх використання в протиправних цілях, і отримувати документи, що підтверджують добросовісний характер здійснення таких операцій.

Нацбанк у листі до комерційних банків 21 серпня НБУ повідомив, що не підтверджуватиме заявки банків у системі підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку з ознаками маніпулювання, до яких відносяться заявки за курсом, що суттєво відрізняється від офіційного, заявки з великим відхиленням від середньоденного обсягу операцій банку за попередній місяць і заявки зі значним для ринку обсягом.

Сьогодні НБУ розширив перелік операцій, за якими не підтверджуватиме заявки банків на міжбанківському валютному ринку, включивши до нього купівлю валюти за фіктивними експортно-імпортними контрактами, фіктивними операціями з цінними паперами, а також фіктивними угодами, покликаними спотворити реальну суть операції й приховати валютну виручку від обов'язкового продажу.