У Європейській Бізнес Асоціації сумніваються, що податкова реформа виведе бізнес з тіні

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході круглого столу заявила глава Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) Ганна Дерев'янко.

«Пропоновані реформи не надто радикальні. Певні речі щодо ЄСВ (єдиний соціальний внесок - УНІАН) і податку на доходи фізосіб не можуть витягнути економіку з тіні», - заявила Дерев'янко.

За її словами, навіть у найкращій з пропонованих моделей, що передбачає скорочення ЄСВ разом з введенням прогресивної ставки податку на доходи фізосіб, відбувається деяке скорочення податкового навантаження, але воно недостатньо, щоб вивести всі доходи з тіні.

Вона зазначила, що впровадження нинішньої концепції реформи податкової системи може привести також до того, що залишиться збільшена навантаження на громадян з малим і середнім доходом і занижена для високих доходів.

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Окремою проблемою стає те, що запропоноване скорочення ЄСВ призведе до збільшення дефіциту Пенсійного фонду, тому необхідно паралельно проводити реформу пенсійної системи, яка б передбачала скорочення витрат.

Також вона повідомила про необхідність посилення боротьби з корупцією серед державних чиновників, яка заважає працювати і розвиватися будь-якому бізнесу.

«Ми з боку EBA пропонували більше переходити в безготівкову площину, більше обмежувати трансакції з готівкою. Ми також говорили про те, що потрібно вводити повсюдне декларування витрат для чиновників», - зазначила Дерев'янко.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк представив на суд громадськості урядовий варіант податкової реформи і заявив, що закон про економічне зростання України, що передбачає введення в Україні податкової реформи, повинен бути прийнятий в парламенті вже у вересні поточного року. За пропозицією уряду кількість податків має бути скорочена з 22 до 9, а в місцеві бюджети будуть переведені податок на нерухомість і єдиний податок, включаючи фіксований сільськогосподарський податок. Також Кабінет міністрів в рамках податкової реформи має намір істотно скоротити податкове навантаження на фонд заробітної плати, ввести диференціальну систему оподаткування доходів громадян, а також реформувати систему обліку прибутку та нарахування податку на прибуток.