Швейцарський експерт: Україна зможе повернути гроші Януковича не раніше, ніж за три роки
Судові позови робитимуть повернення коштів до України тривалішим
Україна зможе повернути гроші, вивезені Віктором Януковичем та його оточенням, не раніше, ніж за три роки.
Таку думку висловила швейцарський фахівець з питань корупції, голова Базельського інституту врядування Ґрета Феннер, пише "Український тиждень".
"Найшвидшим прикладом повернення активів була справа Абачі в Нігерії. Це понад п’ять років. Тож я зовсім не сподіваюся, що нам вдасться повернути капітали назад швидше, ніж за три роки", – зазначила Феннер, коментуючи ситуацію із поверненням вивезених Януковичем коштів.
Водночас, судові позови робитимуть повернення коштів до України тривалішим. Як пояснили в Європейському суді, такі процеси потребують зазвичай до двох років, а слухання відбувається за 12–18 місяців після того, як справу подано.
Як повідомляв УНІАН, Україна звернулася до Швейцарії з проханням повернути всі активи, що належать членам команди екс-президента України Віктора Януковича.
Нагадаємо, в кінці лютого 2014 року Федеральна рада (уряд) Швейцарії заморозила рахунки 20 українців в банках Конфедерації, в тому числі четвертого президента України і його сина Олександра, Сергія Арбузова, Миколи Азарова і ряду інших членів попереднього Кабміну.
Одночасно прокуратура Женеви завела кримінальну справу проти Януковича за підозрою у відмиванні грошей. У рамках цієї справи в офісі женевської компанії, яка належить Олександру Януковичу, провели обшук і вилучили документи.
Федеральна прокуратура Швейцарії підтвердила, що заморозила активи Януковича і його найближчого оточення, яке називають "сім'єю", на суму близько 170 млн франків або майже $200 млн.