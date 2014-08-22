ЄС закликав Сербію не збільшувати поставки продуктів до Росії

ЄС рекомендував Сербії та іншим країнам-кандидатам утримуватися від заміщення європейських продовольчих продуктів на ринку РФ. Це підтвердив сьогодні офіційний представник Єврокомісії Пітер Стано, передає "Прайм".

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"Я можу повторити позицію Ради ЄС, який закликав треті країни, країни-партнери й країни-кандидати утримуватися від використання нових торговельних можливостей, що виникають у результаті введення російських обмежувальних заходів з метою підтримки міжнародної солідарності і виконання міжнародних законів", - заявив він.

"У нас тривають контакти з третіми країнами, включаючи Сербію, однак на нинішній стадії ми вважаємо недоцільним додатково коментувати ці дипломатичні кроки", - сказав Стано.