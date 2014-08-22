Українцям розповіли, скільки вони платять податків з "білої" зарплати

Для того, щоб дізнатися, куди пішли гроші, потрібно ввести щомісячну зарплату або вказати, що ви є приватним підприємцем, а потім вказати розмір єдиного податку та єдиного соціального внеску, повідомляє AIN.ua. Також можна вказати, які підакцизні товари ви купуєте і в якій кількості. Після цього сервіс автоматично розрахує, в які галузі держбюджету пішли ваші гроші.

Розрахунок робиться на основі податкових ставок на єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість, акцизний податок та імпортне мито. Після чого, податки кожної людини розподіляються в тих же пропорціях, що і бюджет. Як видно з калькулятора, велика частина податків йде на виплату пенсій та освіту.

Наприклад, при «білій» річній зарплаті в 120 000 грн., 67 000 грн піде на утримання пенсіонерів, ще близько 10 000 грн - на забезпечення роботи ВУЗів і шкіл. На збройні сили при цьому, витрачається трохи більше 1% податків - всього півтори тисячі гривень.