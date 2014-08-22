Долар на закритті міжбанку злетів до історичного максимуму - 13,80 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 13,3500/13,6000, до 12:00 звузився спред 13,4700/13,5500. До закриття торгів цінові рівні зросли 13,6000/13,8000.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3702/0,3776, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3723/0,3749. До закриття торгів ціни зросли 0,3723/0,3754. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 36,1995 (-0. 0805).

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3259/1,3296. Ринок євро-гривні відкрився котируваннями - 17,7402/18,0764, до 12:00 ціни встановилися на рівнях 17,8929/18,0032. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH піднялися до позначки 18,0452/18,3146.