Кабмін схвалив низку антикорупційних законопроектів



Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, зазначивши, що відповідні рішення були прийняті на засіданні уряду сьогодні, 22 серпня.

Як йдеться в повідомленні, законопроекти передбачають створення повноцінного загальнодержавного механізму запобігання корупції, а також виявлення та переслідування осіб, які вчинили найбільш небезпечні корупційні злочини.

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Зокрема, схвалений проект закону «Про Національне антикорупційне бюро України» передбачає створення спеціалізованого правоохоронного антикорупційного органу – Національного антикорупційного бюро України. Основними функціями новостворюваного Національного бюро будуть виявлення та розслідування корупційних злочинів, які вчинені вищими посадовими особами держави або становлять особливу суспільну небезпеку.

У свою чергу, компетенція Національного антикорупційного бюро не поширюватиметься на приватний сектор: він розслідуватиме тільки корупційні злочини, пов’язані із державним сектором або місцевим самоврядуванням. Таким чином, антикорупційний орган не матиме права втручатися у ведення бізнесу, зазначається в повідомленні.

Однією із важливих функцій новостворюваного органу буде виявлення та повернення до України активів, виведених корумпованими чиновниками.

Створення НАБ не тягнутиме за собою збільшення загальної кількості правоохоронців у країні, оскільки штатна чисельність антикорупційного бюро формуватиметься за рахунок зменшення відповідної кількості співробітників інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері боротьби з корупцією, підкреслили в Кабміні.

Також зазначається, що питання щодо створення окремого антикорупційного органу з правоохоронними функціями випливає із зобов’язань України перед міжнародними організаціями, такими як Група держав проти корупції (ГРЕКО), Європейський Союз, Організація економічної співпраці та розвитку (ОЕСР), а також Міжнародний валютний фонд.

Крім того, створення незалежного антикорупційного органу є одним із зобов’язань уряду відповідно до Програми його діяльності.

Також схвалено законопроект «Про запобігання корупції», метою якого є створення ефективної системи запобігання корупції. Цей проект має замінити чинний сьогодні, але неефективний Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Законопроект, зокрема, передбачає запровадження широкого переліку антикорупційних обмежень для осіб, які обіймають посади на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування, створення чітких правил поведінки чиновника з тим, щоб його дії завжди відповідали публічному інтересу та очікуванням суспільства.

Із цією метою проект детально визначає що таке конфлікт інтересів та як повинен діяти публічний службовець з метою його уникнення. В разі ж якщо чиновник все таки надаватиме перевагу приватному інтересу перед інтересами служби, він буде притягнутий до адміністративної відповідальності (а за певних умов – до кримінальної відповідальності) та звільнений зі служби, поінформували в Кабміні.

Також передбачається запровадження сучасного механізму фінансового контролю за майновим станом публічних службовців – декларації подаватимуться в електронній формі, оприлюднюватимуться у відкритому реєстрі, а також підлягатимуть перевірці незалежною установою.

У разі, якщо спосіб життя чиновника явно не відповідає його доходам, передбачається можливість проведення детальної перевірки як доходів, так і витрат такого чиновника, а також притягнення його до відповідальності, якщо підтвердяться факти незаконного збагачення чи вчинення іншого корупційного правопорушення, зазначається в повідомленні.

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Ще однією важливою новелою законопроекту є позбавлення можливості участі в державних закупівлях компаній, в яких відсутні антикорупційні програми або які внесені до Єдиного державного реєстру осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення, поінформували в уряді.

Проект закону України «Про запобігання корупції» передбачає також широкий спектр норм щодо відповідальності за порушення антикорупційних обмежень для чиновників, а зміни до Кримінального кодексу унеможливлюватимуть пом’якшення кримінальної відповідальності чи звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили корупційні злочини.

Крім того, схвалено проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичних осіб та публічних діячів», який передбачає розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб (фізичних осіб, які фактично контролюють компанії) при здійсненні їх державної реєстрації.

Це дасть змогу запобігти утворенню фіктивних компаній, в тому числі в офшорах, з метою відмивання одержаних злочинним шляхом доходів. «Відтак корупціонери будуть позбавлені ще одного механізму, який дозволяє використовувати отримані в незаконний спосіб прибутки», - підкреслили в Кабміні.

Крім того, даний законопроект створює ще один механізм розшуку та повернення до України незаконно виведених активів корумпованими чиновниками.

Згідно з повідомленням, усі згадані законопроекти були розроблені Міністерством юстиції спільно з експертами громадської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ» та отримали схвальні відгуки міжнародних та вітчизняних експертів.