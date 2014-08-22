Яценюк розраховує, що другий транш МВФ виділить 29 серпня

Уряд України розраховує, що Рада директорів ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду 29 серпня ухвалить позитивне рішення про виділення нашій країні другого траншу програми stand-by в обсязі 1,4 млрд дол, заявив в ході інтерв'ю загальнонаціональним каналам прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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«Ми розраховуємо, що 29 числа Рада директорів Міжнародного валютного фонду розгляне надання Україні другого кредитного траншу. Не вдаватимуся в подробиці, тому що не маю права розповідати те, що відбувається, але повірте, що наші географічні сусіди не дуже задоволені тим, що Україна має програму з Міжнародним валютним фондом. І вони дуже активно працюють з іншими країнами, щоб не дати можливості Україні дихати. Але не з їх щастям, - сказав він. – Тому сподіваюся на те, що наступний транш Рада директорів виділить. У цілому разом зі Світовим банком це близько 2 млрд дол.».

Водночас Яценюк звернув увагу, що виділення коштів можливе лише в разі продовження реформ. Однією з них він назвав реформу держапарату. Він запропонував скоротити держапарат удвічі, але при цьому залишити фонд оплати праці на нинішньому рівні.

«Крім того, ми провели реформу в енергетичному секторі. Ніхто за 23 роки не зміг прийняти закон про газотранспортну систему, - сказав глава уряду. – У нас споживання газу скоротилося останнім часом на 30%. Я беру до уваги те, що багато в чому споживання газу скоротилося у зв'язку з військовими діями. Але я подивився аналітику - де пішло скорочення? Виявляється, серед громадян-жителів Центральної й Західної України».

Яценюк також зазначив як реформи скорочення податків з 22 до 9 і надання повноважень регіонам.

«Ми перейшли до фінальної стадії безвізового режиму. А до цього було прийнято десятки законів. Проведено дуже важку роботу. Сподіваюся, що цей парламент розгляне закон про Антикорупційне бюро і про створення Національної комісії з боротьби з корупцією», - сказав глава уряду.

Він пояснив, що ідея боротьби з корупцією буде в новому механізмі декларування витрат і доходів громадян, які в першу чергу займають пости в системі державної служби. «Ми впроваджуємо нову процедуру моніторингу життя державних службовців. Це якщо в декларації чиновника написано, що у нього зарплата 170 тис. грн на рік, а він живе в будинку, утримання якого обходиться в 200 тис. на рік, то тоді комісія або пересічний громадянин зможуть звернутися і прояснити ситуацію», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, МВФ є ключовим і єдиним великим кредитором України, який схвалив програму співробітництва з Україною в кінці квітня поточного року загальним обсягом 17 млрд дол. Перший кредитний транш Україна одержала на початку травня, його обсяг становив 3,2 млрд дол. Кошти було направлено на поповнення резервів Національного банку. Другий кредитний транш від Міжнародного валютного фонду в обсязі 1,4 млрд дол., виділення якого Рада директорів МВФ може схвалити 29 серпня, буде направлено на потреби бюджету і виплату поточних боргів, а також поповнення резервів НБУ.

Крім того, Україна розраховує одержати третій і четвертий кредитні транші одним платежем в обсязі 2,2 млрд дол. США до кінця року.