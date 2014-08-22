Держборг України у липні скоротився на $284 млн

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на 31 липня 2014 року становила 69,226 млрд дол., що на 284 млн дол., або 0,41%, менше показника на початок місяця, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

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За даними Мінфіну, загальна сума державного та гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті в липні порівняно з червнем зросла на 15,608 млрд грн, або 1,9%, - до 837,445 млрд грн.

У січні-липні державний і гарантований державою борг знизився на 3,884 млрд дол., або 5,31%, тоді як у гривневому еквіваленті – зріс на 253,076 млрд грн, або 43,31%.

Державний і гарантований державою зовнішній борг у липні знизився на 400 млн дол., або 0,97%, – до 40,743 млрд дол. і становив 58,86% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу. Внутрішній борг зріс на 116 млн дол., або 0,41%, – до 28,483 млрд дол.

Прямий держборг уряду України в липні знизився на 70 млн дол., або 0,12%, – до 56,774 млрд дол., що становить 82,01% загальної суми державного і гарантованого державою боргу. Зокрема, зовнішній борг знизився на 249 млн дол., або 0,8% – до 30,909 млрд дол., внутрішній зріс на 179 млн дол., або 0,7%, – до 25,865 млрд дол.

Гарантований державою борг України на 31 липня становив 12,453 млрд дол., зокрема зовнішній – 9,835 млрд дол., внутрішній – 2,618 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на 30 червня 2014 року становила 69,510 млрд дол., або 821,837 млрд у гривневому еквіваленті, що на 589 млн дол., або 0,84%, менше показника на початок місяця (у гривневому еквіваленті - на 3,576 млрд грн, або 0,43% менше).

Держбюджет України на 2014 рік із останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в розмірі 806,962 млрд грн.