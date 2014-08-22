Сербія з поваги до ЄС не нарощуватиме експорт товарів до Росії

Сербія поважає волю Євросоюзу і не надаватиме субсидії на експорт продукції в РФ сербським виробникам, передає в п'ятницю агентство Рейтер з посиланням на прем'єр-міністра Сербії Олександра Вучича.

Напередодні Сербія отримала вимогу від ЄС не нарощувати експорт продукції в Росію і не займати на російському ринку місце інших європейських постачальників, повідомляє РИА Новости. У 2013 році 7,2% експорту Сербії припало на поставки до РФ на загальну суму в 65 мільйонів доларів.

"Ми не будемо зупиняти виробництво або експорт, але також не будемо вводити нові субсидії. Ми будемо діяти відповідно з рекомендаціями, які отримали, але не станемо вводити санкції проти РФ", - заявив Вучич в ході прес-конференції.

При цьому сербський прем'єр зазначив, що вступ країни до ЄС є для Сербії стратегічною метою, при цьому Белград "повинен зберегти хороші, доброзичливі відносини з Росією".

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня уряд РФ оголосило списокагропродукції з ЄС, США, Австралії і Норвегії, яка тепер заборонена до ввезення в Росію - у списку всі овочі і фрукти, риба, молоко і молочна продукція, свинина, яловичина і м'ясо птиці. Список ширше і жорсткіше, ніж передбачалося, він зачіпає експорт на суму близько $10 млрд.