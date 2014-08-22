Яценюк переконує, що поточний курс долара не такий вже й поганий

Курс національної валюти може зміцнитися до 12 грн за долар на тлі загальної стабілізації в країні, сказав Яценюк в рамках інтерв'ю загальнодержавним каналам.

Яценюк підкреслив, що якби уряд не проводив болючих реформ, то курс гривні до долара був би непередбачуваним. «Якщо б ми не провели реформ, то мені важко сказати, яким би був курс», - сказав глава уряду.

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«Я бачу курс не вище 12 грн... коли стабілізується ситуація», - сказав глава уряду.

Він зазначив, що коментувати валютний курс - це не компетенція уряду.

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«Мені незручно коментувати питання курсу. Питання курсу - це компетенція Центрального банку. Але людям треба пояснити, що відбувається, - сказав Яценюк. - Що таке курс? Це наслідок, а не причина. Якщо росіяни оголосили військову агресію проти України, що в розумі іноземного інвестора? Не кредитора, а інвестора. У нього в голові - я сюди не буду вкладати. Що в голові кожного з нас? Якщо у когось є депозит, то всі думають - ситуація важка, може треба зняти його та залишити в квартирі. Що ми робимо, щоб цього не було? Так, дійсно курс впав, але Нацбанк останнім часом додатково купив у золотовалютні резерви 210 млн дол. У нас 16 млрд дол. (резервів - УНІАН). Якщо ми отримаємо кредит МВФ, це додаткові кошти».