Валютний ринок поки не відреагував на адміністративні заходи НБУ - експерти

Валютний ринок поки не відреагував на запровадження Національним банком України 100%-ного обов'язкового продажу валютної виручки та інші адміністративні обмеження, але в подальшому очікується позитивний ефект від цих нововведень, вважають опитані УНІАН експерти.

Голова правління «Української міжбанківської валютної біржі, екс-голова правління «Ощадбанку» Анатолій Гулей в коментарі УНІАН зазначив, що валютний ринок поки не відреагував на запровадження Нацбанком 100%-ного продажу валюти. «Результати нововведення будуть з наступного тижня, оскільки доки на валютному ринку задовольняються більш ранні заявки. Але якщо відверто, то це потрібно було зробити ще у березні місяці», - сказав експерт.

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Начальник управління корпоративних фінансів «Укрсиббанку» BNP Paribas Group Сергій Ягнич вважає, що підвищення обов'язкового продажу валютної виручки до 100% трохи згладить пропозицію на валютному ринку, але констатує, що поки курс гривні продовжує падати. «Божевільного припливу валюти я все ж очікувати не схильний, так і в самій економіці не все так добре - самі обсяги експортної виручки падають. Проте в цілому подібна норма - безумовно, позитивне явища для стабілізації курсу на міжбанку, будучи одним із ключових факторів, що поряд з вирішенням по траншу від МВФ, що очікується 29 серпня», - пояснив банкір.

Директор фінансової компанії «Інтербізнесконсалтинг» Павло Бакланов вважає, що запроваджені заходи НБУ - ще один крок до збільшення пропозиції валюти на ринку. «Зараз експортери реально продають 70-75% виручки, будуть трохи більше. Це позитивний крок, але він спрацює тільки в комплексі заходів з відновлення довіри до гривні, а також посилення контролю за фіктивним імпортом. Ще є питання контролю рефінансування банків, тут потрібно дотримуватися принципу необхідної достатності, щоб надлишки ліквідності не тиснули на курс», - сказав експерт і підкреслив, що Нацбанк робить правильні кроки, і курс гривні незабаром повинен зміцнитися.

Начальник відділу стратегічного планування UniCredit Bank Агшин Мірзазаде пояснив, що введенням 100%-ної продажу НБУ намагається попередити традиційний осінній ажіотаж на валютному ринку. «Цей крок регулятора швидше викликаний тим, що Нацбанк вгледів спробу деяких експортерів почекати з продажем валютної виручки на тлі нинішньої девальвації гривні. Також ця міра може носити превентивний характер. У вересні очікується підвищення попиту на валюту від «Нафтогазу», який повинен погасити зобов'язання за євробондами у розмірі 1,6 млрд дол., а також закупити валюту для операційних потреб», - сказав банкір.

Керівник аналітичного підрозділу групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Олександр Вальчишен вважає, що ефект від нововведень НБУ з урахуванням нинішньої ситуації буде незначним. «Буде незначний ефект. Якщо буде надлишок валюти на ринку, то Нацбанк налаштований викуповувати цю та наповнювати золотовалютні резерви», - прогнозує експерт.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк на поточному тижні двічі оновлював історичний мінімум офіційного курсу гривні до долара США, в тому числі сьогодні з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 13,365434 грн/дол., що на 25 копійок нижче вчорашнього офіційного курсу.

Також сьогодні котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів знизилися до рівня 13,60/13,80 грн/дол. і таким чином досягли історичного мінімуму, зафіксованого 11 квітня цього року на рівні 13,40/13,80 грн/дол.

Нацбанк пояснює напружену ситуацію на валютному ринку продовженням військових дій на сході України і штучним нагнітанням паніки окремими гравцями ринку з метою отримати швидкий прибуток.

Для стабілізації ситуації на валютному ринку регулятор на 3 місяці, до 21 листопада 2014 року, підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки до 100%, продовжив вимога щодо обмеження строків розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами до 90 днів, а також закріпив за собою право вимагати від банків призупинити проведення операцій, які мають підвищений ризик їх використання в протиправних цілях, та отримувати документи, що підтверджують сумлінну характер таких операцій.

Також Нацбанк у листі комерційним банкам 21 серпня повідомив, що не буде підтверджувати заявки банків у системі підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку з ознаками маніпулювання, до яких відносяться заявки за курсом, суттєво відрізняється від офіційного, заявки з великим відхиленням від середньоденного обсягу операцій банку за попередній місяць та заявки зі значним для ринку обсягом.

Сьогодні НБУ розширив перелік операцій, за якими не буде підтверджувати заявки банків на міжбанківському валютному ринку, включивши в нього покупку валюти за фіктивними експортно-імпортними контрактами, фіктивними операціями з цінними паперами, а також уявним угодами, покликаним спотворити реальну суть операції і приховати валютну виручку від обов'язкового продажу.