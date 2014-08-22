Порошенко обговорив з Соросом перспективи міжнародної фіндопомоги економіці України

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, Порошенко подякував Соросу за підтримку України та її демократичного розвитку. Зокрема, він високо оцінив діяльність в Україні Міжнародного Фонду «Відродження», який, поміж іншого, започаткував діяльність дорадчих груп для органів державної влади з метою сприяння реформам в Україні.

Читайте такожПорошенко пропонує РФ повернути ситуацію з гуманітарним вантажем у рамки міжнародного права

Порошенко та Сорос обговорили ситуацію в Україні та приділили особливу увагу розвитку подій на Донбасі. Президент зауважив, що сьогоднішній перетин російським гуманітарним конвоєм кордону з Україною в напрямку Луганську, всупереч домовленостям про оформлення вантажу згідно з українськими прикордонними та митними процедурами, а також без погодження та супроводу Червоного Хреста, є грубим порушенням міжнародних норм.

Також Порошенко та Сорос обговорили запровадження міжнародного фінансового механізму для підвищення інвестиційної привабливості України, зменшення фінансових ризиків та пожвавлення економічної діяльності, підкреслюється в повідомленні.