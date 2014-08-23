Німеччина, попри санкції, дозволила російському олігарху купити "дочку" RWE

"Ми інтенсивно перевірили справу та не маємо заперечень. Не очікуємо, що це може вплинути на безпеку постачань", - заявила на брифінгу у п'ятницю, 22 серпня, речниця німецького міністерства економіки.

Як зазначається, перевірку контракту у 5,1 мільярда євро міністерство розпочало ще у червні. Компанія RWE Dea займається розвідуванням газових та нафтових родовищ, пише "Німецька хвиля".

Її купівлею зацікавився інвестиційний фонд Letter One, офіційно зареєстрований у Люксембурзі. Цей фонд контролює російський фонд "Альфа-груп", який належить російському олігархові Михайлу Фрідману.

Для німецького енергетичного концерну RWE Dea продаж цього крила свого бізнесу відповідає стратегії зменшення боргів та можливості перенаправлення фінансових потоків для зосередження своєї діяльності на відновлюваних джерелах енергії. Відповідно до рішення німецького уряду до 2020 року, атомна енергетика у ФРН має відійти в минуле.

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Тим не менше, це рішення німецького уряду на тлі санкцій проти Росії викликало обурення серед німецьких опозиційних парламентаріїв. Так, голова фракції Зелених у Бундестазі Катрин Геринґ-Екгард заявила, що енергетична політика є тотожною політиці безпеки.

Тож, на її думку, продаж RWE Dea "наближеним до Кремля олігархам" надає російському президентові Володимиру Путіну "більше можливостей тиснути на Німеччину та Європу в питанні постачань газу та нафти", цитує її слова інформагенція AFP.

Тим не менше, за словами речниці німецького міністерства економіки, люксембурзька "прописка" інвестиційного фонду вплинула на урядове рішення щодо цього контракту.

У компанії RWE заявили, що збираються продовжувати процес продажу RWE Dea згідно з планом, не подавши додаткової інформації. Одначе для остаточної реалізації контракту необхідна згода 14 країн, серед яких - Німеччина, Британія, Норвегія, Єгипет та Лівія. Це ті країни, де RWE Dea має ліцензію на розвідування родовищ нафти і газу.