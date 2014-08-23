Нацбанк розраховує стабілізувати курс гривні адмінзаходами і кредитами МВФ і СБ

Про це заявила глава НБУ Валерія Гонтарєва, повідомляє прес-служба відомства.

"Наші адміністративні заходи, які ми зараз використовуємо, я думаю, нам допоможуть стабілізувати ситуацію", - сказала вона .

"Цілком чітко заявляю ще раз, що Нацбанк виходив на ринок і далі буде дивитися на ситуацію і використовувати свій ринковий інструментарій через інтервенції з продажу валюти на ринок", - зазначила Гонтарєва.

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Крім того, за її словами, збільшення нормативу обов'язкового продажу валютної виручки з 50% до 100% з посиленням нагляду та одержання кредитів Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку (СБ) повинні стабілізувати ситуацію.

Глава НБУ впевнена, що МВФ 29 серпня схвалить виділення Україні другого траншу кредиту stand by на суму близько $1,4 млрд, і ці кошти надійдуть в Україну одночасно з $0,5 млрд кредиту Світового банку, надання якого було затверджене на минулому тижні.