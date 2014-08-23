Держказначейство відновило роботу в 13 містах Луганської області

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, з 4 серпня управління Держказначейства в Луганській області було змушені припинити свою роботу – в результаті бойових дій було пошкоджено комунікаційні канали зв'язку оператора «Укртелеком».

«Відновити казначейське обслуговування вдалося завдяки зусиллям фахівців луганського філіалу «Укртелекому», Луганської облдержадміністрації, Держказначейської служби України, які змогли створити резервні канали зв'язку. Це означає, що з 26-27 серпня на цих територіях буде відновлено фінансування зарплати працівникам бюджетної сфери, витрат на медикаменти, продукти харчування, енергоносії бюджетників», - йдеться в повідомленні.

Крім того, відновлює роботу Головне управління держказначейства Луганської області, яке 31 липня було передислоковано в Сватове Луганської області. Продовжиться фінансування 232 обласних бюджетних установ медицини, освіти, культури, соцзахисту, а також соцвиплати, субвенції й дотації з державного бюджету.

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Поки що відкрито казначейське обслуговування в Лисичанську, Рубіжному, Сєверодонецьку; у Біловодському, Білокуракинському, Кременнському, Марківкському, Меловському, Новопсковському, Новойдарському, Сватовському, Троїцкому, Білокуракинському районах.

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Облдержадміністрація вживає всіх можливих заходів, аби забезпечити соціальні виплати, пенсії, зарплати громадянам, які проживають у зоні АТО. Такі механізми відпрацьовуються. Так, наприклад, пенсіонери Попаснянського району, які одержують свої пенсії на банківські карти, зможуть одержати свої пенсії за два останні місяці через банківські установи Лисичанська, йдеться в повідомленні.

Робота із забезпечення грошових виплат жителям області триває.