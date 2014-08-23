США можуть збільшити макроекономічну допомогу для України

Сполучені Штати Америки можуть збільшити макроекономічну допомогу для України.

Як повідомляє прес-служба президента України, про це віце-президент США Джозеф Байден заявив під час консультацій з Петром Порошенком.

Порошенко та Байден обговорили ситуацію з порушенням міжнародного права з боку Росії, яка направила свій "гуманітарний" конвой до Луганська.

Порошенко подякував США за реагування та підтримку позиції України під час вчорашнього засідання Ради Безпеки ООН.

Співрозмовники домовилися координувати дії для подальшого реагування на виклики та загрози, спричинені діями Росії.

Віце-президент США поінформував президента України про готовність США взяти участь в конференції донорів та інвесторів для України, що відбудеться восени в Києві.

Він також повідомив про можливість збільшення макроекономічної допомоги для України з боку США та про готовність підтримати позицію України на засіданні Виконавчої ради МВФ 29 серпня з метою виділення другого траншу за програмою stand-by.

Байден привітав Порошенка з Днем Державного Прапора та Днем Незалежності, який Україна відзначатиме 24 серпня.

Порошенко подякував, зазначивши, що це є також особливим днем і для Байдена, адже на окрузі Делавер, від якого він був обраний американським сенатором, проживає велика кількість представників української діаспори.

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