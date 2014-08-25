МВФ вимагає від України перевести аграріїв на загальний режим сплати ПДВ - ЗМІ

У сфері бюджетної політики оновлений Меморандум України з МВФ передбачає окремий "структурний маяк" - тобто обов'язкове до виконання вимога, пише Капітал.

Про це йдеться в затвердженому Кабміном проекті "Листа про наміри уряду і Нацбанку до МВФ" та проект оновленого меморандуму, який Україна направить на засідання ради директорів МВФ 29 серпня.

Як зазначається, це - питання зі сплатою податку на додану вартість в аграрному секторі. Згідно з цим "маяком", Україна зобов'язується максимально наблизити режим сплати аграріями ПДВ до загального режиму.

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Подати пропозиції щодо вирішення цього питання Кабмін, згідно з Меморандумом, повинен до 30 вересня.

Але, схоже, він вирішив йти з випередженням графіка: днями Міністерство фінансів вже презентувало своє бачення того, як міняти систему сплати ПДВ в сільському господарстві.

Згідно з презентацією відомства, на спецрежимі сплати ПДВ повинні залишитися лише ті підприємства, річний обсяг виручки яких не перевищує 20 млн гривень, а в користуванні перебуває не більше 3 тис. га землі.

З урахуванням цих факторів, перейти на загальний режим сплати ПДВ повинні будуть менше 10% сільськогосподарських підприємств - головним чином найбільші виробники.