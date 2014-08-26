Польща може виділити в 2014 році на допомогу Україні 5 млн євро - ЗМІ

Про це повідомляє у понеділок польський телеканала TVN24 BiS з посиланням на власні джерела.

”Кошти можуть бути виділені, зокрема, на лікування осіб поранених у сутичках на Майдані та у майбутньому медичну допомогу, наприклад, для поранених солдатів”, - відзначає телеканал.

Читайте такожПольща може продати Україні зброю після саміту НАТО - ЗМІ

За його даними, Польща готова теж профінансувати програму обміну молоді з Україною та виділити близько 250 тисяч євро на те, аби відправити понад 100 спостерігачів за виборами.

Як повідомляв УНІАН, за даними на квітень цього року, у польських лікарнях залишалося близько 30 громадян України із 136, котрі постраждали під час сутичок у Києві на початку цього року та лікувалися у Польщі.