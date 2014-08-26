Росіяни встановили рекорд з прострочення кредитів

Про це «Лента.ру» повідомляють в прес-релізі створювачі рейтингу - Національне бюро кредитних історій і компанія FICO. Частка «поганих» боргів, прострочення за якими, перевищило 60 днів, становила 12,2%.

Порівняно з січнем зростання прострочення перевищив 2,1 процентного пункту. Для порівняння, на початку 2012 року частка поганих боргів становила лише 7,05%.

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Фахівці НБКІ пояснюють цей процес тим, що нових кредитів стали видавати менше, тоді як старі були більш ризикованими і, відповідно, загальна якість обслуговування знизилася. З часом, коли частка нових кредитів, що видаються за більш суворими правилами, зросте, індекс кредитного здоров'я також збільшиться, заявляють в НБКІ.

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З січня 2012 року найбільше падіння індексу (на 27 пунктів) зафіксовано в Північно-Кавказькому федеральному окрузі, де індекс на 1 липня 2014 року склав 90 пунктів. Єдині округу, в яких станом на 1 липня 2014 року значення індексу виявилося вище, ніж в цілому по країні, - це Центральний (102 пункту), Північно-Західний (101) і Приволзький (100).