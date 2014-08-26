Українські магазини відмовляються від російських товарів

У середині серпня Верховна рада України прийняла рамковий законопроект, який дозволить їй ввести понад 20 видів санкцій проти "головного торгового партнера" - Росії, пише "КоммерсантЪ".

Україна зможе блокувати активи фізосіб, відкликати ліцензії у компаній і банків, обмежувати транзит російського газу до Європи. Складений, але поки не оприлюднений список з 172 фізичних і 65 юридичних осіб, проти яких будуть введені санкції. Зупинку транзиту газу або імпорту російського палива з боку України один з експертів в бесіді з кореспондентом видання порівняв з пострілом собі у ногу. Але ось російський бізнес, який не має стратегічного значення для України, може постраждати.

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За даними Infoline, у фізичному вираженні обсяги продажів в продуктовому ритейлі в Україні впали всього на 1% (у грошовому вираженні падіння здебільшого через девальвацію). При цьому, за даними УАПТС, падіння продажів російських товарів з початку 2014 року склало від 25% до 40%.

"Ми відмовилися від багатьох російських товарів у зв'язку з відсутністю попиту, - коментує Олена Разумова, представник "Рітейл Груп" (магазини "Велика Кишеня", "Велмарт", "Альта-центр", "Екватор"). - Якщо раніше покупець не звертав особливої уваги на виробника, то сьогодні ситуація зворотня: споживач максимально і добровільно підтримує вітчизняного виробника. Російські товари просто перестали купувати".

Відрізнити російські товари в супермаркетах на Україні дуже просто: відповідно до законодавства, торгові мережі зобов'язані маркувати країну-виробника, додає представник ГК "Євротек" Олена Обухивская. Тому в українських супермаркетах на цінниках, як правило, розміщений прапор країни-виробника.

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Інші торговельні мережі також почали виводити з асортименту російські товари. Дрібні рітейлери діяли більш радикально: наприклад, торгові мережі Івано-Франківська, які володіють магазинами "Плюс", "Слов'янка" і "Тростянецький", заявили, що повністю виключили російські товари зі свого асортименту. "Аналогічно вчинили і окремі продуктові магазини в Житомирі", - повідомляє УАПТС. Волинський рітейлер "Наш край", керуючий більш ніж 100 магазинами, повідомив про скорочення лінійки російської продукції за рахунок алкоголю, чаю, супутніх товарів, побутової хімії та молокопродуктів.

Щодо російського одягу і взуттєвих рітейлерів і закладів громадського харчування в Україні є частка негативу, але менша, ніж у випадку з продуктами. Це можна пояснити просто: свою приналежність до Росії прапорами на цінниках ніхто не афішує. Хоча на початку 2014 року в інтернеті з'явився список "Знай ненаших" - перелік російських брендів, що працюють на Україні, від яких споживачам краще відмовитися. У нього включили "Іль Патіо", "Якіторію", "Шоколадницу", "Кофе Хауз", Incity, Ostin, Love Republic, Carlo Pazolini. Частина цих компаній, наприклад Carlo Pazolini, відносять себе до міжнародних, але були створені в Росії. Ресторатори цей список характеризують як студентська розвага. "Наш франчайзі розповідав, що заходили студенти, лягали на підлогу на знак протесту, але все досить мирно і необразливо", - пояснює власник "Євразії Холдинг" Олексій Фурсов.