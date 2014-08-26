Fitch підтвердило кредитний рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті на рівні "ССС" і знизило кредитний рейтинг країни в національній валюті до "ССС" з "В-", йдеться в повідомленні агентства.

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Fitch не навів прогнозів за рейтингами, проте зазначив, що серед чинників, які можуть змінити прогнози за рейтингами, вказано посилення політичного або економічного стресу, що потенційно може призвести до дефолту за державним боргом. "Основні чинники, які окремо або разом можуть призвести до підвищення рейтингів, - підвищення політичної стабільності, прогрес з реалізацією заходів економічної політики, узгоджених з МВФ, поліпшення зовнішньої ліквідності", - йдеться в повідомленні.

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