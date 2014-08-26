Долар на міжбанку вже майже 14 гривень

Котирування з євро-гривні пішли вгору - 17,8280/18,3590.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань - 13,5000/13,9000. Як повідомила фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг", ціни на російську валюту піднялися - 0,3736/0,3847. Котирування з євро-гривні пішли вгору - 17,8280/18,3590. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,3206/08 (п'ятниця - 1,3289/91). Читайте такожОфіційний курс гривні знову опустили до історичного мінімуму

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