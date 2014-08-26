Fitch прогнозує спад економіки України на 6,5%

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує спад економіки України за підсумками 2014 року мінімум на 6,5% і зростання дефіциту бюджету до 10% ВВП на тлі нестабільності на сході країни, йдеться в повідомленні агентства.

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«За прогнозами Fitch, реальний ВВП скоротиться мінімум на 6,5% в 2014 р., що значно гірше, ніж очікувалося агентством в лютому поточного року, - йдеться в повідомленні. - Дефіцит консолідованого бюджету, включаючи збитки «Нафтогазу», досягне 10% ВВП в 2014 р.».

При цьому в агентстві зазначили, що за підсумками року прямий борг і гарантований борг перевищить 65% від ВВП, що вище за рівень, передбачений програмою МВФ. Водночас, цей показник, на думку аналітиків Fitch, може стабілізуватися вже у 2015 році на тлі скорочення субсидій енергосектору. Також може скоротитися і дефіцит бюджету в 2015 році – до 6% ВВП. «Проте рефінансування державного боргу, як і раніше, є складним завданням», - наголосили в агентстві.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Олександр Шлапак, виступаючи у Верховній Раді 17 липня, заявив, що до переглянутого державного бюджету на 2014 рік закладено падіння ВВП на 6-6,5%, інфляція – близько 19%. Міжнародний валютний фонд у середині липня також погіршив оцінку падіння реального ВВП України в 2014 році до 6,5% з прогнозованих раніше 5%. За оцінками фонду, дефіцит держбюджету України становитиме 10,1% від ВВП у 2014 році.

За даними Держстату, падіння ВВП України в другому кварталі 2014 року порівняно з другим кварталом 2013 року прискорилося до 4,7%.