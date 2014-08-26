Fitch очікує нульового зростання економіки України в найближчі два роки

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings очікує, що в 2015 і 2016 роках Україна не зможе вийти на позитивну динаміку зростання економіки, й тому показники зростання ВВП країни опиняться на нульовому рівні, йдеться в повідомленні агентства.

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«Ми виходимо з нульового зростання в 2015 і 2016 роках, - йдеться в повідомленні. - Уряд веде боротьбу з сепаратистами в східних регіонах країни, Донецькій та Луганській областях. Із квітня число загиблих перевищило 2 тис. осіб, а сотні тисяч були вимушені залишити свої будинки. Незважаючи на те, що урядові сили повертають контроль над територією, займаною повстанцями, конфлікт може продовжитися або посилитися, що затримуватиме відновлення економіки й завдаватиме збитків виробничим активам».

Додатковими причинами негативних прогнозів аналітики Fitch називають падіння українського експорту до Росії, а також можливий гострий брак енергоносіїв.

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«Експорт до Росії, найбільший експортний ринок і джерело імпорту енергоносіїв, упав на 24% у 1 півріччі 2014 року. «Газпром» скоротив поставки газу в Україну в червні на тлі розбіжностей із приводу оплати, й існує ризик браку енергоносіїв», - зазначають у Fitch.

Раніше у Fitch спрогнозували спад економіки України за підсумками 2014 року мінімум на 6,5% і зростання дефіциту бюджету до 10% ВВП на тлі нестабільності на сході країни.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку та торгівлі прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України в 2015 році на 1,5%, якщо збройний конфлікт на Донбасі буде завершено до кінця 2014 року.