Долар на міжбанку вже по 14,10 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 13,5000/13,9000, до 12:00 ціни зросли 13,9000/14,1000.

Як повідомила фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3736/0,3847, до 12:00 ціни піднялися 0,3840/0,3899. У Росії курс долар-рубль скоректувався, і до 12:00 встановився на рівні 36,1570 (+0,0020).

Читайте такожОфіційний курс гривні знову опустили до історичного мінімуму

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3206/08, до обіду ціни майже не змінилися. Ринок євро-гривня відкрився котируваннями - 17,8280/18,3590, до 12:00 ціни пішли вгору 18,3365/18,6040.